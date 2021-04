Masters 1000 Monte Carlo: Marco Cecchinato supera Koepfer in due set

Buona la prima per Marco Cecchinato nel tabellone principale del Masters 1000 di Monte Carlo. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni sconfiggendo gli svizzeri Huesler e Laaksonen, il tennista siciliano si è garantito il pass per il secondo turno del main draw grazie al successo ottenuto questa mattina contro il tedesco Dominik Koepfer, n.56 del ranking ATP, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 28 minuti di gioco.

Per Cecchinato, attuale n.92 delle classifiche mondiali, si prospetta ora una sfida davvero complicata contro il belga David Goffin che, accreditato dell’undicesima testa di serie, è sceso in campo nella giornata di domenica ed ha battuto il croato Cilic. Il palermitano, che questa mattina ha centrato la ventesima vittoria in carriera in un torneo Masters 1000 (qualificazioni comprese), non batteva un giocatore classificato tra i primi 60 del mondo dal torneo di Pula dell’ottobre 2020 (ai quarti di finale eliminò Ramos Vinolas in rimonta per 4-6 6-1 6-1).

Partito subito forte nella prima frazione, Cecchinato non è riuscito a dare continuità al break ottenuto nel quarto gioco facendosi recuperare qualche minuto più tardi da Koepfer: al fotofinish, avanti per 5-4, l’italiano ha giocato un gran game in risposta portandosi subito sullo 0-40. Dopo essersi visto annullare i primi due set point, “Ceck” non ha fallito l’appuntamento con il terzo riuscendo a mandare in archivio il set per 6-4.

Ritrovatosi nuovamente avanti anche in avvio di secondo set, Cecchinato ha restituito il break al suo avversario nel quinto gioco. Serie di break e controbreak per quattro giochi consecutivi, dal quinto all’ottavo, con l’azzurro che si è dunque trovato sul 6-4 5-3 e con la possibilità di servire per chiudere la contesa: fallito il primo match point, Cecchinato ha convertito il secondo, regalandosi l’accesso al secondo turno del torneo di Monte Carlo per la terza edizione consecutiva (nel 2018 sconfisse Dzumhur per poi perdere da Raonic, nel 2019 superò ancora Dzumhur e poi Wawrinka prima di cedere a Pella).

PRIMO TURNO

(Q) Cecchinato b. (Q) Koepfer 6-4 6-3

SECONDO TURNO

(Q) Cecchinato vs (11) Goffin