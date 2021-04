ATP Marbella: I risultati del Secondo Turno. Fuori Fognini e Mager

Esordio amaro per Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Marbella.

Il 33enne di Arma di Taggia, n.18 ATP e seconda testa di serie del torneo (era in gara con una wild card e con un bye al primo turno), nel suo primo match stagionale sulla terra è stato sconfitto per 62 61, in un’ora e 23 minuti di gioco, dallo spagnolo Jaume Munar, n.95 del ranking.

Niente da fare anche Gianluca Mager risalito al n.91 del ranking mondiale grazie al titolo conquistato domenica nel challenger andato in scena su questi stessi campi.

Mager ha ceduto per 62 62, in un’ora e dieci minuti, al norvegese Casper Ruud, n.26 ATP e terzo favorito del seeding.

ATP ATP Marbella Munar J. Munar J. 6 6 Fognini F. Fognini F. 2 1 Vincitore: Munar J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Munar J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Fognini F. 0-15 0-30 0-40 30-40 3-1 → 4-1 Munar J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Fognini F. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Munar J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Munar J. 15-0 15-15 15-30 15-40 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Munar J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Fognini F. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Munar J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Fognini F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Munar J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Fognini F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3 Aces 02 Double Faults 459% (32/54) 1st Serve 64% (42/66)66% (21/32) 1st Serve Points Won 55% (23/42)50% (11/22) 2nd Serve Points Won 25% (6/24)80% (4/5) Break Points Saved 63% (10/16)7 Service Games Played 845% (19/42) 1st Serve Return Points Won 34% (11/32)75% (18/24) 2nd Serve Return Points Won 50% (11/22)38% (6/16) Break Points Converted 20% (1/5)8 Return Games Played 759% (32/54) Service Points Won 44% (29/66)56% (37/66) Return Points Won 41% (22/54)58% (69/120) Total Points Won 43% (51/120)

ATP ATP Marbella Mager G. Mager G. 3 2 Ruud C. Ruud C. 6 6 Vincitore: Ruud C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Mager G. 15-0 30-0 1-5 → 2-5 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Mager G. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Mager G. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Mager G. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Mager G. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 Ruud C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Mager G. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Mager G. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Ruud C. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

2 Aces 51 Double Faults 255% (30/55) 1st Serve 63% (29/46)63% (19/30) 1st Serve Points Won 86% (25/29)36% (9/25) 2nd Serve Points Won 53% (9/17)64% (7/11) Break Points Saved 50% (1/2)14% (4/29) 1st Serve Return Points Won 37% (11/30)47% (8/17) 2nd Serve Return Points Won 64% (16/25)50% (1/2) Break Points Converted 36% (4/11)9 Return Games Played 851% (28/55) Service Points Won 74% (34/46)26% (12/46) Return Points Won 49% (27/55)40% (40/101) Total Points Won 60% (61/101)

ATP 250 Marbella (Spagna) – 2° Turno – terra battuta

ATP ATP Marbella Davidovich Fokina A. Davidovich Fokina A. 1 3 Ivashka I. Ivashka I. 6 6 Vincitore: Ivashka I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ivashka I. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Ivashka I. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Davidovich Fokina A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Davidovich Fokina A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Ivashka I. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Davidovich Fokina A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ivashka I. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Davidovich Fokina A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Davidovich Fokina A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Ivashka I. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Davidovich Fokina A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Ivashka I. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Davidovich Fokina A. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

1. [5] Alejandro Davidovich Fokinavs Ilya Ivashka

3. [WC] David Marrero / Adrian Menendez-Maceiras vs Hugo Nys / Tim Puetz (non prima ore: 15:30)



ATP ATP Marbella Marrero D. / Menendez-Maceiras A. Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 4 0 Nys H. / Puetz T. Nys H. / Puetz T. 6 6 Vincitore: Nys H. / Puetz T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-5 → 0-6 Nys H. / Puetz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-4 → 0-5 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Nys H. / Puetz T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Nys H. / Puetz T. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Nys H. / Puetz T. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Nys H. / Puetz T. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Nys H. / Puetz T. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Nys H. / Puetz T. 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Marrero D. / Menendez-Maceiras A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Nys H. / Puetz T. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [6] Feliciano Lopez vs [WC] Carlos Alcaraz (non prima ore: 17:30)



ATP ATP Marbella Lopez F. • Lopez F. 30 6 0 Alcaraz C. Alcaraz C. 15 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Lopez F. 0-15 15-15 30-15 0-2 Alcaraz C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Lopez F. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alcaraz C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Alcaraz C. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Lopez F. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Alcaraz C. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Lopez F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Alcaraz C. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Lopez F. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Alcaraz C. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lopez F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP ATP Marbella Behar A. / Escobar G. Behar A. / Escobar G. 6 7 Goransson A. / Monroe N. Goransson A. / Monroe N. 4 5 Vincitore: Behar A. / Escobar G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Goransson A. / Monroe N. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Goransson A. / Monroe N. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Goransson A. / Monroe N. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Goransson A. / Monroe N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Goransson A. / Monroe N. 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Goransson A. / Monroe N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Goransson A. / Monroe N. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Goransson A. / Monroe N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Behar A. / Escobar G. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Goransson A. / Monroe N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Behar A. / Escobar G. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Goransson A. / Monroe N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Behar A. / Escobar G. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Goransson A. / Monroe N. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. Ariel Behar/ Gonzalo Escobarvs Andre Goransson/ Nicholas Monroe

2. Santiago Gonzalez / Miguel Angel Reyes-Varela vs [3] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop