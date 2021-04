ATP Cagliari e Marbella: Il programma completo di Giovedì 08 Aprile 2021. In campo 5 azzurri in singolare

ATP 250 Cagliari

1. Yannick Hanfmannvs2. [1] Daniel Evansvs3. Gilles Simonvs4. Laslo Djerevs [6] John Millman(non prima ore: 17:00)

Campo 14 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Jacopo Berrettini / Matteo Berrettini vs Treat Huey / Frederik Nielsen

2. Taylor Fritz / Tommy Paul vs [2] Simone Bolelli / Andres Molteni (non prima ore: 13:30)

3. Marco Cecchinato / Stefano Travaglia vs Federico Coria / Daniel Evans

ATP 250 Marbella

Estadio Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. [5] Alejandro Davidovich Fokina vs Ilya Ivashka

2. Jaume Munar vs [2/WC] Fabio Fognini

3. [WC] David Marrero / Adrian Menendez-Maceiras vs Hugo Nys / Tim Puetz (non prima ore: 15:30)

4. [6] Feliciano Lopez vs [WC] Carlos Alcaraz (non prima ore: 17:30)

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00)

1. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Andre Goransson / Nicholas Monroe

2. Santiago Gonzalez / Miguel Angel Reyes-Varela vs Jonathan Erlich / Andrei Vasilevski OR [3] Marcelo Arevalo / Matwe Middelkoop

3. Gianluca Mager vs [3] Casper Ruud (non prima ore: 15:00)