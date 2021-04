Camila Giorgi è risultata positiva al Covid-19

Dai canali ufficiali della Federazione Italiana Tennis si apprende la notizia della positività al Covid-19 di Camila Giorgi. La numero uno d’Italia, ritiratasi nelle scorse ore dal torneo WTA di Charleston dopo aver accusato qualche linea di febbre, è in isolamento proprio negli Stati Uniti e per questo motivo non potrà prendere parte al Playoff di Billie Jean King Cup tra Italia e Romania, in programma a metà aprile a Cluj.

“Mi dispiace molto non poter partecipare alla sfida in Romania al fianco delle mie compagne, ci tenevo tantissimo a giocare con la maglia della nazionale e dare il mio apporto alla squadra“, ha dichiarato Giorgi alla FIT. Auguriamo a Camila, ovviamente, una pronta guarigione ed un rapido rientro alle competizioni.