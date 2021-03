WTA Miami: Il Tabellone di Qualificazione. Sono 4 le azzurre al via (con il programma di domani)

WTA 1000 Miami (USA) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1)Doi vs (wc)Baptiste

Arconada vs (16)Minnen

(2)Fernandez vs Buzarnescu

Kung vs (22)Friedsam

(3)Trevisan vs Govortsova

Pironkova vs (19)McNally

(4)Flipkens vs Osuigwe

Vandeweghe vs (14)Bolshova

(5)Zidansek vs Rodionova

(wc)Bjorkund vs (20)Dodin

(6)Gracheva vs Tsurenko

Niculescu vs (23)Samsonova

(7)Stojanovic vs (wc)Fruhvirtova

(wc)Mattek-Sands vs (15)Errani

(8)Paolini vs Danilovic

Di Lorenzo vs (21)Ahn

(9)Zhu vs Dart

Tomova vs (13)Martincova

(10)Wang Yafan vs Kucova

Kawa vs (17)Schmedlova

(11)Kuzmova vs (wc)Eala

Zarazua vs (24)Sharma

(12)Babos vs Dolehide

(wc)Liu vs (18)Cocciaretto

15:00 Bjorklund M. (Swe) – Dodin O. (Fra)15:00 Flipkens K. (Bel) – Osuigwe W. (Usa)15:00 Gracheva V. (Rus) – Tsurenko L. (Ukr)15:00 Vandeweghe C. (Usa) – Bolsova Zadoinov A. (Esp)15:00 Zidansek T. (Slo) – Rodionova Ar. (Aus)16:30 Kawa K. (Pol) – Schmiedlova A. K. (Svk)16:30 Niculescu M. (Rou) – Samsonova L. (Rus)16:30 Pironkova T. (Bul) – McNally C. (Usa)16:30– Govortsova O. (Blr)16:30 Wang Y. (Chn) – Kucova K. (Svk)18:00 Di Lorenzo F. (Usa) – Ahn K. (Usa)18:00 Kuzmova V. (Svk) – Eala A. (Phl)18:00– Danilovic O. (Srb)18:00 Tomova V. (Bul) – Martincova T. (Cze)18:00 Zhu L. (Chn) – Dart H. (Gbr)19:30 Arconada U. M. (Usa) – Minnen G. (Bel)19:30 Doi M. (Jpn) – Baptiste H. (Usa)19:30 Liu C. (Usa) –19:30 Stojanovic N. (Srb) – Fruhvirtova L. (Cze)19:30 Zarazua R. (Mex) – Sharma A. (Aus)21:00 Babos T. (Hun) – Dolehide C. (Usa)21:00 Fernandez L. A. (Can) – Buzarnescu M. (Rou)21:00 Kung L. (Sui) – Friedsam A-L. (Ger)21:00 Mattek-Sands B. (Usa) –