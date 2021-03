Andreas Seppi non fa il bis e si ferma al secondo turno nel torneo di Biella 4

Finisce negli ottavi di finale l’avventura di Andreas Seppi nell’ATP Challenger di Biella. Giovedì pomeriggio il 37enne di Caldaro è stato superato a sorpresa dal qualificato tedesco Matthias Bachinger (ATP 269) con il punteggio di 6-3, 7-5.

Termina così anche la striscia positiva di Seppi nel torneo piemontese. L’azzurro, che domenica a Biella ha festeggiato il suo 10° trionfo nel circuito Challenger, era reduce da sei vittorie consecutive. Ieri all’esordio Seppi si è imposto sullo statunitense Jack Sock in rimonta in tre set, oggi negli ottavi la testa di serie numero 3 altoatesina ha affrontato Matthias Bachinger. Il 33enne di Monaco e Seppi si sono già incontrati due volte in carriera. Nel 2014 in finale del Challenger di Ortisei l’ha spuntato Seppi, mentre l’anno precedente Bachinger si è imposto a Rotterdam. Il tedesco è molto conosciuto in Alto Adige, avendo vinto nel 2017 il torneo ITF di Bolzano. Inoltre, nel 2010 ha raggiunto anche la finale di Rungg.

Nel primo set Seppi, numero 96 del mondo, e Bachinger si sono rispettivamente tolti due volte il turno di battuta fino al 3-3 pari. Poco dopo il tedesco ha piazzato un altro break per l’allungo del 5-3. Sul proprio turno di battuta Bachinger ha chiuso i conti sul 6-3.

Anche la seconda frazione di gioco era molto equilibrata. Sul 5-4 a favore dell’azzurro, Seppi ha sprecato addirittura un set point per il possibile 6-4. Bachinger ha portato a cassa il suo servizio e nel gioco successivo è stato proprio il tedesco a strappare il turno di battuta a Seppi. Il caldarese ha avuto la grande chance di riaprire il match, ma non è riuscito a trasformare due palle break del possibile 6-6. Bachinger si è invece dimostrato più cinico, imponendosi con il primo match point per 7-5.

CH CH Biella 4 Bachinger M. Bachinger M. 6 7 Seppi A. Seppi A. 3 5 Vincitore: Bachinger M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Bachinger M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Bachinger M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Bachinger M. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Bachinger M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Bachinger M. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Bachinger M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Bachinger M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Seppi A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Bachinger M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Bachinger M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Bachinger M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Bachinger M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1 Aces 30 Double Faults 365% (42/65) 1st Serve 49% (34/69)67% (28/42) 1st Serve Points Won 71% (24/34)61% (14/23) 2nd Serve Points Won 37% (13/35)71% (5/7) Break Points Saved 67% (8/12)11 Service Games Played 10165 Return Rating 11929% (10/34) 1st Serve Return Points Won 33% (14/42)63% (22/35) 2nd Serve Return Points Won 39% (9/23)33% (4/12) Break Points Converted 29% (2/7)10 Return Games Played 1165% (42/65) Service Points Won 54% (37/69)46% (32/69) Return Points Won 35% (23/65)55% (74/134) Total Points Won 45% (60/134)