Muguruza: “Sono nel miglior momento della mia carriera”

Garbine Muguruza era davvero raggiante dopo aver vinto il titolo al WTA 1000 Dubai, sconfiggendo in finale la ceca Barbora Krejcikova e tornando così ad alzare un trofeo dopo quasi due anni.

“Sono felice ma davvero molto stanca – ha dichiarato alla stampa dopo il successo – ho dovuto mettere tutto in campo, sia fisicamente che mentalmente. Ho giocato dieci partite di fila, era necessario tenere duro sino alla fine, convincendomi che questa sarebbe stata l’ultima partita, da vincere. Grazie all’aspetto mentale sono riuscita a cogliere questa importante vittoria“.

La finale non è stata una passeggiata: “È stata una partita molto difficile, di fronte avevo una giocatrice a me sconosciuta, con la quale non ho mai giocato prima e nemmeno mi ero mai allenata. Sono una di quelle che pensano che conoscere l’avversaria di una finale sia importante, quindi quando ti trovi davanti un’avversaria per la prima volta rende tutto un po’ più difficile. Krejcikova gioca molto bene a tennis, ha davvero talento e gioca molto bene da fondo campo. Sono rimasta sorpresa da come ha giocato bene nel primo set, è un talento”.

“Se è il momento migliore della mia carriera? Oserei dire di sì, perché come tennista mi sento più completa rispetto agli anni precedenti. Non sono sicura di esser più forte dal punto di vista puramente tennistico, ma più completa assolutamente sì. Vincere un torneo significa molto per me, vuol dire che sono riuscita a vincere tante partite consecutivamente e questo ti dà fiducia per i prossimi tornei. A nessuno piace perdere in finale… e io ne ho perse, ma ho imparato da quelle sconfitte. Sapevo che fossi riuscita a mantenere questo livello di gioco, prima o poi un grande trofeo sarebbe arrivato”.

Garbine guarda avanti, con ambizione. “Non sono una di quelle che pensa di poter essere la favorita in ogni torneo che gioco, ho sempre creduto in me stessa e sapevo di poter essere in corsa per il titolo con questo livello di gioco. L’attenzione dei media viene e va, non mi interessa più di tanto. Se continuo a stare così bene e porterò in campo questo tennis, penso di potermela giocare in ogni torneo“.

Una giusta consapevolezza per la spagnola, cresciuta molto da quando è seguita da Conchita Martinez soprattutto sul piano personale.

Marco Mazzoni