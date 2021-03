Challenger San Pietroburgo 2: Il Main Draw. Nessun italiano al via

Challenger San Pietroburgo 2 – Main Draw

(1) Safiullin, Roman vs Qualifier

Ortega-Olmedo, Roberto vs Quiroz, Roberto

Kopriva, Vit vs (WC) Tiurnev, Evgenii

Celikbilek, Altug vs (8) Gabashvili, Teymuraz

(4) Copil, Marius vs (Alt) Vrbensky, Michael

Lee, Duckhee vs Vatutin, Alexey

Ajdukovic, Duje vs Sekiguchi, Shuichi

(Alt) De Jong, Jesper vs (7) Eubanks, Christopher

(6) Zuk, Kacper vs Sijsling, Igor

(SE) Bergs, Zizou vs Krstin, Pedja

Kotov, Pavel vs Qualifier

Sock, Jack vs (3) Ilkel, Cem

(5) Molleker, Rudolf vs Karlovskiy, Evgeny

Qualifier vs Qualifier

(WC) Yevseyev, Denis vs (WC) Uzakov, Vaja

Serdarusic, Nino vs (2) Popko, Dmitry