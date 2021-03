Benoit Paire posta la foto dei guadagni su Twitter: “Vale la pena fare schifo”. E passa la serata in discoteca con Arneodo

Dopo la surreale ed orribile sceneggiata messa in atto nel corso del match dell’ATP 250 di Buenos Aires contro Francisco Cerundolo, Benoit Paire ha continuato a sfogarsi… attraverso i propri canali social. Il tennista francese, che negli ultimi dodici mesi ha vinto appena due partite a livello professionistico (al Roland Garros contro Kwon nel settembre 2020 e a Cordoba, lo scorso 25 febbraio, contro il cileno Nicolas Jarry), ha pubblicato su Twitter uno screen dei suoi guadagni in carriera (oltre $8 milioni) con tanto di didascalia “Alla fine vale la pena fare schifo“, un messaggio certamente inadeguato ed irrispettoso non solo nei confronti di chi segue questo sport dal di fuori ma soprattutto verso tutti i tennisti che militano nel circuito “minore” e ai quali farebbe certamente piacere vivere attorno alla Top-30 ATP (Paire, ora n.29 del mondo, è stato “graziato” dal blocco delle classifiche) e guadagnare queste cifre.

Nella prima mattinata italiana, quando in Argentina era piena notte, Paire ha postato una Instagram stories in compagnia del monegasco Romain Arneodo (con il quale ha raggiunto la finale in doppio a Cordoba) mentre i due si trovavano in un noto locale notturno di Buenos Aires a ballare, incuranti del distanziamento sociale e purtroppo senza dispositivi di protezione.

Finalement ça vaut le coup d’être nul 😘🖕🏻 pic.twitter.com/PbWsGQLa1A — paire benoit (@benoitpaire) March 4, 2021

L’INSTAGRAM STORIES DI PAIRE IN DISCOTECA CON ARNEODO