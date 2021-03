Benoit Paire perde completamente la testa, sputa sulla linea e insulta il Giudice di Sedia prima di perdere la partita con Francisco Cerundolo (Video)

Benoit Paire, una delle figure principali dell’ATP 250 di Buenos Aires, è stato protagonista di scene assolutamente deplorevoli durante la sua partita nel secondo turno del torneo, dove è stato eliminato da Francisco Cerundolo – fratello maggiore di Juan Manuel, campione di Cordoba – per 4-6, 6-2, 6-1.

Il 30enne francese ha avuto um momento di tensione con il Giudice di Sedia durante una delle chiamate all’inizio del secondo set e ha perso la calma, sputando sul campo (molto vicino all’arbitro) e usando parole inappropriate.

Alla fine dell’incontro, il francese non si è nemmeno sforzato per cercare di essere competitivo. Una grossa multa è sicuramente in arrivo.

❌ Así no, Benoit 🇫🇷 Tras una discusión con el umpire por un pique, el francés escupió en el lugar de la polémica 😡 pic.twitter.com/Qm6SVNGRlo — Argentina Open (@ArgentinaOpen) March 4, 2021