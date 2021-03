Day 3 Challenger Gran Canaria 2: Alessandro Giannessi accede ai quarti di finale. Fuori Bonadio e Gaio

Il day 3 del Challenger di Gran Canaria 2 (terra rossa) si conclude con due sconfitte e una vittoria per gli italiani impegnati oggi in campo negli incontri valevoli gli ottavi di finale.

Riccardo Bonadio e Federico Gaio, sono stati sconfitti rispettivamente da Blaz Kavcic e da Carlos Gimeno Valero (WC). Unica vittoria azzurra è stata messa a segno da Alessandro Giannessi vittorioso sullo spagnolo Nikolaz Sanchez-Izquierdo (WC).

Riccardo Bonadio è stato sconfitto con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 40 minuti di gioco da Blaz Kavcic, n. 254 ATP. Il tennista sloveno si è preso la rivincita sull’azzurro dopo aver perso una settimana fa in tre set, sempre in ottavi di finale, contro Bonadio.