TC Cagliari ospiterà un ATP 250 dal 4 all’11 aprile 2021

Gradita sorpresa per gli appassionati italiani. È stato comunicato oggi che il prossimo aprile il TC Cagliari ospiterà un torneo ATP 250. Dopo il torneo disputato lo scorso autunno al Forte Village, il tennis Pro maschile torna in Sardegna anche nel 2021, così l’Italia vedrà un altro evento in calendario oltre gli Internazionali BNL d’Italia e i grandissimi eventi di fine anno: NextGen Finals e soprattutto ATP Finals.

Il torneo si svolgerà dal 4 all’11 aprile sui campi in terra rossa dello storico club cagliaritano, con i match trasmessi dal canale tematico Supertennis.

Il Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi ha così commentato la novità sul sito ufficiale della FIT: “Anche quest’anno l’Italia potrà affiancare un torneo ATP 250 al già ricchissimo programma di grandi eventi internazionali che si svolgeranno nel Paese, a conferma della fiducia di cui le nostre capacità organizzative godono nel mondo. Quando l’ATP ci ha invitato a presentare la nostra candidatura per organizzare un ATP 250 in quella settimana non abbiamo esitato a farlo. Così come è già avvenuto per il torneo disputato nell’ottobre del 2020 al Forte Village, queste competizioni consentono alla FIT di offrire ai propri migliori giovani giocatori l’opportunità di cogliere punti fondamentali per avanzare in classifica mondiale e, allo stesso tempo, rappresentano una formidabile opportunità di promuovere, oltre al nostro sport, le località in cui si svolgono. A tale proposito, colgo l’occasione per sottolineare la sensibilità della Regione Sardegna, che, specie in un momento difficile come questo, promuove il turismo verso l’Isola attraverso il sostegno a manifestazioni sportive di grande prestigio e caratura internazionale”.

Il nuovo torneo in Sardegna sarà quindi il primissimo ATP sul rosso in Europa.

Si conferma quindi l’intenzione dell’ATP di portare avanti in questa stagione un calendario “fluido”, con la possibilità – ove possibile – di aggiungere opportunità di competizione per i tennisti, sperando che la situazione della pandemia non porti a nuove dolorose cancellazioni di tornei.

Marco Mazzoni