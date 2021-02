ATP Rotterdam: Qualificazioni. Andreas Seppi al turno decisivo

Andreas Seppi ha superato il primo turno delle qualificazioni dell’ATP 500 di Rotterdam in Olanda. Il 37enne caldarese si è imposto all’esordio sullo statunitense Maxime Cressy, numero 156 del mondo, senza fatica per 6-4, 6-1.

Seppi partecipa quest’anno per la 12° volta al torneo di Rotterdam. Il suo miglior risultato nel torneo olandese lo ha ottenuto nel 2018, dove era già stato eliminato nelle qualificazioni dallo slovacco Klizan, ma è poi entrato nel tabellone principale come lucky loser. Dopo ha superato Sousa, il numero 4 del mondo Zverev e Medvedev, prima di arrendersi in semifinale al vincitore del torneo Roger Federer. Inoltre, 13 anni fa ha battuto qui, proprio il giorno del suo 24° compleanno, anche lo spagnolo Rafael Nadal.

Oggi Seppi e Cressy si sono affrontati per la prima volta in carriera. L’azzurro era il grande favorito di questo match. Infatti, precede nelle classifiche mondiali il 23enne statunitense di 50 posizioni. Seppi si è portato subito sul 3:1, ma ha poi incassato il controbreak del 3-3 pari. Nell’ottavo gioco l’altoatesino ha strappato nuovamente il turno di battuta a Cressy, allungando sul 5-3. Dopo poco più di mezz’ora di gioco Seppi si è aggiudicato il primo set per 6-4.

Seppi ha dominato la seconda frazione di gioco, scappando subito sul 2-0. Cressy si è arreso, mentre il caldarese ha continuato a dilagare. Dopo soli 58 minuti di gioco Seppi ha chiuso i conti per il 6-1 finale.

Domenica contro Norrie e Niesten

Nel secondo, decisivo turno delle qualificazioni Seppi affronterà domani, domenica il vincitore dell’incontro tra il britannico Cameron Norrie (ATP 65) e il padrone di casa olandese Miliaan Niesten (ATP 1216), che si sfideranno proprio in questo momento. Seppi non ha mai affrontato né Norrie né Niesten.