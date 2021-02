Challenger San Pietroburgo 1: Il Tabellone Principale. Nessun italiano presente

Challenger San Pietroburgo 1 – 50 – Indoor Hard

(1) Safiullin, Roman vs (WC) Tiurnev, Evgenii

De Jong, Jesper vs Ignatik, Uladzimir

Celikbilek, Altug vs Sultanov, Khumoyun

Serdarusic, Nino vs (6) Vatutin, Alexey

(3) Molleker, Rudolf vs Durasovic, Viktor

Sijsling, Igor vs Qualifier

Pecotic, Matija vs Qualifier

Basic, Mirza vs (8) Karlovskiy, Evgeny

(5) Gabashvili, Teymuraz vs Kotov, Pavel

Qualifier vs Bourchier, Harry

Ebden, Matthew vs Krstin, Pedja

Qualifier vs (4) Eubanks, Christopher

(7) Quiroz, Roberto vs Lee, Duckhee

(WC) Gakhov, Ivan vs Kopriva, Vit

(WC) Stricker, Dominic Stephan vs Ajdukovic, Duje

Sekiguchi, Shuichi vs (2) Ilkel, Cem