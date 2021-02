ATP Cordoba: Il Main Draw. Due azzurri alla caccia di un buon risultato

ATP 250 Cordoba – $393,935 – terra rossa

(1) Schwartzman, Diegovs ByeDellien, HugovsQualifier vs Martin, AndrejLondero, Juan Ignaciovs (5) Ramos-Vinolas, Albert

(4) Pella, Guido vs Bye

Galan, Daniel Elahi vs Kovalik, Jozef

Qualifier vs (WC) Kicker, Nicolas

Sousa, Pedro vs (8) Delbonis, Federico

(7) Monteiro, Thiago vs Qualifier

Carballes Baena, Roberto vs Sousa, Joao

Qualifier vs Seyboth Wild, Thiago

Bye vs (3) Kecmanovic, Miomir

(6) Koepfer, Dominik vs Coria, Federico

(WC) Cerundolo, Francisco vs Mager, Gianluca

Munar, Jaume vs (WC) Jarry, Nicolas

Bye vs (2) Paire, Benoit