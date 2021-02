Serena Williams si emoziona in conferenza stampa e ammette che potrebbe non tornare agli Australian Open “Non lo so. Quando dirò addio, non lo dirò a nessuno”

Serena Williams, 39 anni, è stata eliminata questo giovedì nelle semifinali degli Australian Open, e alla fine del match si è fermata in sala stampa per quella che sarà stata una delle conferenze più difficili della sua carriera. Affranta, Williams ha iniziato lamentando la quantità di errori commessi.

“La differenza in questa partita è stata che ho commesso troppi errori. Ho avuto molte occasioni, ma ne ho mancate tante, soprattutto con il diritto. Non posso spiegarlo, mi sentivo bene prima della partita e non mi aspettavo questo match”.

L’americana ha iniziato ad emozionarsi quando le è stato chiesto se questo potesse essere essere il suo ultimo incontro a Melbourne Park. “Non lo so. Quando dirò addio, non lo dirò a nessuno”, ha iniziato, pochi secondi prima di emozionarsi e versare qualche lacrima.

LA CONFERENZA STAMPA DI SERENA WILLIAMS