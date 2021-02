Challenger Biella 2 e Potchefstroom 2: Il Tabellone di Quali. Diversi azzurri a Biela

Challenger BIELLA II , Italy (IH) /125

(1) Kwiatkowski, Thai-Son vs Karlovskiy, Evgeny

(Alt) Ignatik, Uladzimir vs (8) Kavcic, Blaz

(2) Lestienne, Constant vs (Alt) Bega, Alessandro

(Alt) Bachinger, Matthias vs (7) Jaziri, Malek

(3) Viola, Matteo vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Gigante, Matteo vs (5) Moriya, Hiroki

(4) Moroni, Gian Marco vs (WC) Brancaccio, Raul

(WC) Vanni, Luca vs (6) Masur, Daniel

Palapajetta Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Thai-Son Kwiatkowski vs Evgeny Karlovskiy

2. [WC] Luca Vanni vs [6] Daniel Masur

3. [WC] Matteo Gigante vs [5] Hiroki Moriya

Jocker Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Uladzimir Ignatik vs [8] Blaz Kavcic

2. [4] Gian Marco Moroni vs [WC] Raul Brancaccio

3. [3] Matteo Viola vs Andrea Arnaboldi

4. [Alt] Matthias Bachinger vs [7] Malek Jaziri

5. [2] Constant Lestienne vs [Alt] Alessandro Bega

Challenger POTCHEFSTROOM II (H) /80 ($)

(1) De Jong, Jesper vs Carr, Simon

Bellier, Antoine vs (8) Peniston, Ryan

(2) Miedler, Lucas vs (WC) Roothman, Carl

Lock, Benjamin vs (6) Safranek, Vaclav

(3) Draper, Jack vs Chappell, Nick

(WC) Davies, Jamie vs (7) Hassan, Benjamin

(4) Basic, Mirza vs (WC) Salton, Dylan

(Alt) Kadhe, Arjun vs (5) Durasovic, Viktor

Court 10 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jamie Davies vs [7] Benjamin Hassan

2. [4] Mirza Basic vs [WC] Dylan Salton

Court 8 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Jesper De Jong vs Simon Carr

2. [2] Lucas Miedler vs [WC] Carl Roothman

3. [3] Jack Draper vs Nick Chappell (non prima ore: 11:30)

Court 5 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Antoine Bellier vs [8] Ryan Peniston

2. Benjamin Lock vs [6] Vaclav Safranek

3. [Alt] Arjun Kadhe vs [5] Viktor Durasovic (non prima ore: 11:30)