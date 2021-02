Aslan Karatsev, la maturità nel post-lockdown e il 3° turno a Melbourne: il russo è “on fire”

Nella lista dei giocatori approdati al terzo turno degli Australian Open 2021, si fa largo il nome di Aslan Karatsev. Il tennista russo, che la scorsa settimana ha difeso i colori della propria nazionale in ATP Cup disputando un solo incontro in doppio contro la Germania, ha raggiunto il complesso di Melbourne Park dopo aver superato le qualificazioni disputate a Dubai e, alla prima apparizione in assoluto in un torneo dello Slam, non ha dato scampo né a Gianluca Mager al primo turno (6-3 6-3 6-4) né al bielorusso Egor Gerasimov (6-0 6-1 6-0) al secondo.

Karatsev (classe 1993), grazie a questa splendida progressione (che non è detto si fermi qui, anche se al prossimo ostacolo troverà di fronte a sé l’argentino Diego Schwartzman), è già sicuro di migliorare il proprio best ranking: nemmeno un anno fa era n.253 delle classifiche mondiali, tra poco più di una settimana sarà invece il nuovo n.101 del mondo con la certezza di sfondare il muro della Top-100 nei tornei successivi.

Perché “certezza”? Perché Aslan, che ha ottenuto la prima vittoria in carriera nel 2015 in quel di Mosca sconfiggendo non un giocatore qualunque ma Mikhail Youzhny (ex n.8), si è dimostrato praticamente imbattibile dalla ripresa delle competizioni dopo il lockdown causa Covid-19, dando un chiaro esempio di come non sia mai troppo tardi per trovare la cosiddetta maturità tennistica. Ad agosto, nelle prime tre settimane di tornei, ha disputato tre finali consecutive a livello Challenger vincendo due titoli, a Praga 2 (battuto Griekspoor) e Ostrava (battuto Otte). Fermato al terzo turno di “quali” al Roland Garros, il russo ha poi portato al terzo set il connazionale Khachanov al 2° turno del torneo di San Pietroburgo per poi passare le qualificazioni sia a Nur-Sultan che a Sofia. La sua stagione si è conclusa al Challenger di Ortisei, dove si è arreso solo in semifinale al poi vincitore Ivashka.

Nel 2021, a livello di singolare, ha finora disputato cinque partite: tre nelle qualificazioni degli Australian Open, lasciando per strada solo un set con lo statunitense Nakashima, e due nel tabellone principale del Major australiano, cedendo appena undici giochi in due partite.

Delle trentotto partite giocate dal post-lockdown, Aslan Karatsev ne ha vinte ben trentadue: il bilancio tra set vinti e set persi è invece di 66 a 16. Il suo obiettivo è quello di entrare il prima possibile tra i primi cinquanta del mondo, guardando i numeri sembra avere tutte le carte in regola per farcela…

I NUMERI POST-LOCKDOWN

Partite giocate: 38

Partite vinte: 32/38

Partite perse: 6/38 (F Challenger Praga vs Wawrinka, Q3 Roland Garros vs Korda, R2 ATP 500 San Pietroburgo vs Khachanov, R1 ATP 250 Nur-Sultan vs Seppi, R2 ATP 250 Sofia vs De Minaur, SF Challenger Ortisei vs Ivashka)

Set giocati: 82

Set vinti: 66/82

Set persi: 16/82

IL PERCORSO AGLI AUSTRALIAN OPEN

Q1 – b. Nakashima (USA) 6-2 6-7(4) 6-2

Q2 – b. Purcell (AUS) 6-1 6-2

Q3 – b. Muller (FRA) 6-2 6-1

R1 – b. Mager (ITA) 6-3 6-3 6-4

R2 – b. Gerasimov (BLR) 6-0 6-1 6-0

PROGRESSI NEL RANKING ATP

16/03/2020 – 253

24/08/2020 – 194

14/09/2020 – 116

16/11/2020 – 111