Australian Open: Camila Giorgi cede in due set a Iga Swiatek. Buona partita, più fredda e concreta la polacca

Termina al secondo turno l’Australian Open di Camila Giorgi. L’azzurra è stata sconfitta dalla polacca Iga Swiatek in due set, 6-2 6-4 lo score. Il match è stato piuttosto equilibrato, anche nel primo set sul piano del gioco, nonostante lo score segni un doppio break a favore della campionessa in carica di Roland Garros. Entrambe le giocatrici hanno un tennis esuberante, in spinta, veloce ed aggressivo. La differenza è venuta alla maggior abilità della polacca nel giocare bene i punti importanti, fattore questo cruciale nel tennis. A livello squisitamente tecnico, la fase di gioco in cui Iga è stata davvero superiore a Camila è stata la risposta. Brava Swiatek a trovare risposte lunghe e precise, molto spesso “sui piedi” di Camila, imprecisa nel gestirle poiché ha cercato con troppa foga (e spesso poco equilibrio) di accelerare anche quelle palle complicate, commettendo troppi errori diretti; Giorgi invece alla risposta ha cercato grande velocità, trovando qualche soluzione straordinaria ma anche troppi errori. Oggi il rovescio ha tradito l’azzurra spesso nello scambio, ed anche col servizio ha ricavato ben poco (incluso qualche doppio fallo in momenti critici), offrendo troppe seconde “comode” alla rivale. Inoltre Swiatek è stata letale con il diritto dal centro del campo: molto spesso ha sorpreso l’italiana con una palla inside out dal centro, carica di spin e molto lunga, che prendeva in contro piede Camila, forzandola all’errore di rovescio. Una buona partita tutto sommato, con momenti di spettacolo ma anche parecchi errori, visto il grande rischio e forcing impresso alla palla da entrambe. Più solida, concreta e fredda Swiatek, brava a fare un salto di qualità che l’ha portata a vincere lo scorso ottobre uno Slam. Era palese la differenza in campo tra le due a livello di gestione dello stress, assai più lucida e precisa la polacca.

Ecco la cronaca della partita.

Il match inizia con Camila al servizio. Come prevedibile entrambe le giocatrici impongono da subito un ritmo forsennato, dritte nella palla a cercare velocità e profondità per “sfondare” la rivale o portarla all’errore. Swiatek nel secondo punto mette in mostra la sua grandissima qualità di colpitrice: gestisce di puro polso una palla bassa trovando un’accelerazione lungo linea di diritto fantastica per controllo, facilità di esecuzione e velocità. Giorgi non è da meno: con i suoi piedi velocissimi, in piena corsa verso sinistra, trova una posizione perfetta di impatto e spara un’accelerazione che pizzica di riga, ingestibile per la polacca. Pochi punti, primi scambi, e già un grande show balistico per chi ama questo tipo di tennis “corri e tira” senza compromessi, a mille all’ora.

Il ritmo è così alto che arrivano anche gli errori. Il servizio non aiuta l’azzurra, sulla parità una seconda a 170 km/h finisce larga, è palla break Swiatek. Coraggiosa Camila, costruisce un gran punto sparando a tutto braccio e chiudendo in avanzamento. 1-0 Giorgi. Molto solida Iga nel suo primo turno alla battuta: slice esterno, diritto potente lungo linea, uno schema che funziona a meraviglia. 1 pari. Nel terzo game arriva il primo strappo del match. Giorgi è aggressiva ma sbaglia troppo, cercando (come al suo solito) la massima velocità e profondità. Crolla 0-40, tre palle break Swiatek. Basta la prima, Iga trova un’altra bellissima accelerazione lungo linea di diritto dal centro, pizzicando l’angolo scoperto del campo. Break Swiatek, avanti 2-1 e servizio. La polacca è brava a contenere le sfuriate dell’azzurra e trovare accelerazioni molto precise, disinnescando così il forcing di Camila, un po’ fallosa in risposta (troppo rischio, come spesso le capita). Swiatek consolida il vantaggio, portandosi 3-1. Quinto game, Giorgi commette un altro doppio fallo, non vuole essere aggredita ma si prende tantissimi rischi. 0-30 e quindi 30-40 con un altro doppio fallo. Ancora break per la polacca, un colpo di scambio dell’azzurra muore a mezza rete. In 21 minuti di match, è netta la superiorità della polacca, veloce nei colpi ma molto meno fallosa dell’italiana. Nel sesto game Camila trova finalmente alcune risposte bellissime, soprattutto un cross di rovescio straordinario sul 15-30, che le vale due palle break. Giorgi comanda, ma Swiatek regge e la prima a sbagliare è l’azzurra. Si salva Iga, brava a giocare con calma e testa, aprendo l’angolo col rovescio. Sale 5-1 Swiatek, in controllo del primo set. Camila si procura una palla break nell’ottavo game sul 30-40, ma Iga serve bene e chiude col diritto da metà campo, davvero perfetta nel giocare i punti sotto pressione. Un altro diritto in rete condanna Giorgi, 6-2 Swiatek. Un set nemmeno mal giocato da Camila, ma Iga è stata nettamente più precisa e concreta nel giocare bene le situazioni di punteggio critiche, una differenza sostanziale nel tennis, dove non tutti i punti valgono lo stesso “peso”.

Secondo set, inizia Giorgi alla battuta ed è subito allarme rosso. Crolla 15-40, Iga ha due palle per scappare avanti all’avvio. Un lungo scambio al centro, di buon ritmo, condanna ancora Camila, che sbaglia in lunghezza. Break Swiatek, 1-0 e servizio. Molto concreta, la polacca consolida il vantaggio portandosi 2-0. L’azzurra non molla, resta in scia 1-2 e procura di forza una palla del contro break. Con una bordata in risposta ingestibile, Giorgi finalmente strappa il servizio alla rivale per la prima volta nel match, impattando sul 2 pari. È un ottimo momento per l’azzurra: avanza in campo, chiude con forza e soluzioni spettacolari. Vola avanti 3-2 con tre game vinti di fila. Sesto game, Camila ancora “on fire”, con un paio di bordate delle sue vola avanti 0-30. Iga si aggrappa al servizio, da campionessa trova un servizio vincente e quindi un Ace, ricacciando indietro l’azzurra, in questa fase davvero pericolosa. Swiatek è chirurgica nel giocare quel diritto dal centro lungo e leggermente arrotato, che prende in contro piede Camila, portandola all’errore. Si va ai vantaggi, brava l’azzurra col diritto su palla alta, “tirata giù” con forza e precisione. Una risposta violenta di rovescio porta Giorgi a palla break, per scappare via nel set. Ace Swiatek, di ghiaccio la polacca, bravissima a salvarsi con la prima di servizio in momenti delicati. Un errore in spinta della polacca le costa un’altra palla break. Ancora servizio esterno e diritto a chiudere, sulle palle break letteralmente non si gioca. Si salva Iga, 3 pari. Settimo game, c’è lotta. di nuovo quel diritto lavorato inside out dal centro mette in crisi l’azzurra, che sbaglia di rovescio. È palla break Swiatek. Iga se la gioca da campionessa, regge il pressing di Camila e cambia ritmo col diritto cross, sorprendendo l’azzurra. Break Swiatek, 4-3 e servizio per la campionessa 202o di Roland Garros. La polacca gioca in sicurezza, spingendo e controllando lo scambio. Si porta sul 5-3, ora Camila è con le spalle al muro. Vince di forza il proprio game al servizio, sale 4-5. Swiatek serve per chiudere il match. Manovra molto bene lo scambio la polacca col diritto, tenendo in mano l’inerzia e governando gli angoli. un Ace sul 30-0 la porta a match point, tre consecutivi. Lungo scambio, alla fine è Camila a sbagliare, ancora di rovescio (oggi suo colpo più falloso). Vince Swiatek 6-2 6-4, con merito. Resta una buona prestazione per l’azzurra, ma l’avversaria si è dimostrata più fredda, concreta e forte nel giocare bene i momenti decisivi del match.

Marco Mazzoni

(15) I. Swiatek vs C. Giorgi



GS Australian Open I. Swiatek [15] I. Swiatek [15] 6 6 C. Giorgi C. Giorgi 2 4 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Giorgi 40-A 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4 Ace 00 Doppi falli 466% % primo servizio 54%75% % di punti vinti su primo servizio 59%48% % di punti vinti su secondo servizio 63%4/6 Break point1/60 Tiebreak vinti 022 Punti vinti in risposta 2162 Punti vinti 4912 Giochi vinti 65 N. max giochi vinti di fila 310 N. max punti vinti di fila 640 Punti vinti al servizio 288 Giochi vinti al servizio 5