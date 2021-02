Jannik Sinner: “È bello vedere che in Italia ci sono tanti tennisti, grandi tennisti”

Jannik Sinner : “Molto del merito va a Khachanov. Abbiamo avuto una grande battaglia anche agli US Open, 7-6 al quinto. È un grande giocatore e sono molto felice oggi di essere in finale.

È bello vedere che in Italia ci sono tanti tennisti, grandi tennisti. Penso che tutti noi ci spingiamo un po’ a vicenda.

Stiamo tutti giocando un tennis molto ma molto buono. Ognuno è diverso come tennista, quindi penso che sia bello avere questa quantità di giocatori”.

“Non sono preoccupato per l’Australian Open. Vedremo sul momento come andrà in base alle decisioni che prenderemo e soprattutto a come gestiremo il pre partita contro Denis. Lui è un giocatore molto forte quindi dovrò essere in forma sia mentalmente che fisicamente“.