ATP Great Ocean Road Open: Carlos Alcaraz non si ferma più battuto David Goffin testa di serie n.1

Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2021 di Carlos Alcaraz potrebbe portare a risvolti sorprendenti.

Il giocatore di El Palmar, Murcia, per molti considerato l’erede al trono di Rafael Nadal, continua a ottenere vittorie e risultati di prestigio in questo inizio anno. Lo score del 2021 recita cinque vittorie su altrettanti incontri disputati e zero sconfitte. Il 2003 iberico, n.146 ATP e 18 anni ancora da compiere, lo scorso anno aveva ottenuto numerose vittorie nei tornei challenger, ma tutti su terra rossa. Il passaggio alle superfici veloci, in particolare già a livello ATP, avrebbe potuto rendere la vita complicata all’allievo di Juan Carlos Ferrero, ma così non è stato.

Dopo una dura off season, la stagione tennistica si è aperta con la qualificazione agli Australian Open, conquistata vincendo tre partite sui campi di Doha. Nella giornata odierna, invece, ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi di finale sul veloce nel torneo ATP Great Ocean Road Open, battendo il n.14 del mondo David Goffin, con un doppio 6-3 in 1 ora e 13 minuti di gioco, sulla superficie più congeniale al belga.

Partita condita da tanti break, i quali evidenziano ancora tutti i limiti al servizio dello spagnolo, ma per uno che non ha ancora compiuto diciotto anni è un limite che gli si può perdonare.

D’altro canto, bisogna sottolineare le eccellenti doti in risposta e nella copertura totale del campo dell’iberico, grazie alle quali sopperisce ad un servizio, per il momento, non degno delle aspettative riposte su di lui.

Domani, in ottavi di finale, se la vedrà con il brasiliano Thiago Monteiro, n.83 ATP. La sfida con il tennista carioca risulta essere un ostacolo alla portata del giovane prodigio spagnolo, il quale non ha nessuna intenzione di fermarsi e, anzi, ha tutte le carte in regola per continuare a sorprendere nei tornei estivi australiani.

Luigi Calvo