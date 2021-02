ATP Cup: Berrettini supera Monfils e trascina l’Italia in semifinale. Francia ko

Dopo il successo di Fabio Fognini su Benoit Paire nel match che ha aperto il programma sulla “John Cain Arena“, è arrivata anche la vittoria di Matteo Berrettini (n.10 ATP) su Gael Monfils (n.11 ATP) col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 33 minuti di gioco: a ventiquattro ore dalla bellissima affermazione su Dominic Thiem, il romano ripete una grande prestazione regalando all’Italia il punto del 2-0 contro la Francia ma soprattutto la certezza dell’approdo in semifinale all’ATP Cup 2021 (sarà ininfluente il doppio che si giocherà tra qualche minuto).

La selezione azzurra, guidata da Vincenzo Santopadre, chiude il Gruppo C al primo posto grazie alle due vittorie centrate nel round robin e al penultimo atto della manifestazione se la vedrà con chi la spunterà nel raggruppamento formato da Spagna (Nadal, Bautista Agut, Carreno Busta, Marcel Granollers), Grecia (Stefanos Tsitsipas, Michail Pervolarakis) e Australia (Alex De Minaur, John Millman, John Peers, Luke Saville): il tie si disputerà venerdì 5 febbraio a partire dalle ore 07.30 italiane.

PRIMO SET – Avvio lento e macchinoso, con qualche errore di troppo, per Matteo Berrettini: il talentuoso romano non viene assistito nemmeno dal servizio nelle prime fasi dell’incontro, vedendosi costretto a cedere la battuta a trenta nel quarto gioco anche a causa di un Monfils molto ispirato in risposta. Il transalpino si porta avanti di tre games (4-1) prima di subire il prorompente rientro di Berrettini: il classe ’96 sfrutta al meglio il primo passaggio a vuoto di Monfils operando il controbreak a quindici nel settimo gioco, aiutato anche dal considerevole aumento di “non forzati” da parte dell’esperto giocatore parigino. Monfils, chiamato ad un’immediata reazione dopo aver sciupato il netto vantaggio, torna a rendersi pericoloso in risposta ed è nell’ottavo gioco che crea i maggiori problemi a Berrettini: l’azzurro, trascinato in questa seconda parte del parziale da un ottimo servizio, prima recupera da 15-40 e poi cancella un break point ai vantaggi, completando la rimonta sul 4-4. Monfils sembra perdere fiducia nei propri mezzi nelle fasi cruciali del set: continuano i suoi errori di dritto (in gran lunga superiori rispetto a quelli di rovescio) e per Berrettini la vita si fa via via sempre più facile, il francese non inquadra il campo con un comodo dritto con i piedi sulla riga del servizio e si “consegna” all’italiano. Dopo quattro giochi consecutivi, arriva anche il quinto sigillo per Berrettini che chiude 6-4 dopo essere stato in svantaggio per quattro a uno.

SECONDO SET – L’equilibrio iniziale si rompe nel terzo gioco: dopo aver cancellato due palle break, Monfils ne offre una terza a Berrettini con un sanguinoso doppio fallo. Il romano, a coronamento di un lunghissimo e bellissimo scambio durato ben 18 colpi, trova uno straordinario vincente che gli regala il break del 2-1: Monfils, che comincia ad accusare qualche problema alla spalla destra (richiederà poi un medical timeout), perde il servizio anche nel turno successivo permettendo a Berrettini di allungare sul 4-1. Al rientro dalla sosta per il trattamento medico del suo avversario, Berrettini restituisce addirittura a zero uno dei due break di vantaggio ma Monfils non è per nulla lucido nello sfruttare l’occasione per riaprire la contesa: il francese, infatti, ricambia immediatamente il “favore” all’italiano che si porta sul 5-2. Chiamato a chiudere l’incontro con il servizio a disposizione, Berrettini fa più fatica del previsto: dopo un game fiume, nel quale ha dovuto annullare ben quattro palle break a Monfils, l’azzurro riesce finalmente a chiudere. E la festa può cominciare perché l’Italia è in semifinale.

ITALIA – FRANCIA 2-0

Fabio Fognini (ITA) b. Benoit Paire (FRA) 6-1 7-6(2)

Matteo Berrettini (ITA) b. Gael Monfils (FRA) 6-4 6-2