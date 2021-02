ATP Cup: Fognini respinge gli assalti di Paire, Italia avanti 1-0 sulla Francia

Parte nel migliore dei modi la seconda giornata di gare all’ATP Cup 2021 per l’Italia: la selezione capitanata da Vincenzo Santopadre, infatti, si è portata subito in vantaggio per 1-0 sulla Francia grazie al successo di Fabio Fognini su Benoit Paire nel primo dei due singolari previsti (più tardi toccherà a Matteo Berrettini e Gael Monfils).

Il tennista di Arma di Taggia, attuale numero 17 del ranking ATP in singolare, si è imposto col punteggio di 6-1 7-6(2) in un’ora e 18 minuti di gioco, riscattandosi definitivamente dopo il ko di ieri contro l’austriaco Novak nel primo match del tie Italia-Austria. Fognini, che prima dell’ATP Cup aveva disputato il torneo di Antalya perdendo da Chardy dopo aver superato Vrbensky, ha dunque ottenuto la seconda vittoria in singolare in questa prima parte di stagione: questa affermazione potrebbe rivelarsi di vitale importanza in ottica accesso alle semifinali, con l’Italia che al momento ha un bilancio di tre vittorie e una sconfitta nei quattro incontri finora disputati a Melbourne.

PRIMO SET – L’equilibrio iniziale si rompe in maniera a dir poco clamorosa nel terzo gioco, con Benoit Paire che mette a referto ben quattro doppi falli consecutivi cedendo la battuta a zero: Fognini, ottenuto il break, respinge gli iniziali attacchi del suo avversario cancellando due chance del controbreak per poi prendere il largo. Paire, che continua a mostrare un atteggiamento tutt’altro che consono alla situazione e non sembra affatto intenzionato a scambiare, non è assolutamente a suo agio col servizio: sotto per 3-1, il francese si rende protagonista di un altro pessimo game con Fognini che vola sul 4-1. Il ligure, forte del doppio break di vantaggio, non concede alcuna opportunità al suo sfidante mandando in archivio la frazione, poco più tardi, con lo score di 6-1 in appena 22 minuti.

SECONDO SET – Fognini allunga a nove la striscia di game vinti consecutivamente, portandosi rapidamente sul 6-1 3-0: da questo momento, però, l’italiano sembra cominciare ad intravedere il traguardo all’orizzonte ed aumenta considerevolmente il numero degli errori mentre Paire inizia (“finalmente”) ad impegnarsi seriamente, spronato dalla panchina ed in particolare da Gael Monfils. Sulle ali dell’entusiasmo, Paire opera il controbreak a quindici nel quinto gioco (primo turno di battuta perso da Fognini) per poi compiere l’aggancio sul 3-3: il trentunenne di Avignone sembra un altro giocatore rispetto a quello visto per una buona mezz’ora, sbaglia sempre meno ed in casa Italia cominciano a vedersi i fantasmi. Tolto nuovamente il servizio a Fognini, Paire allunga fino al 5-3 (a farne le spese è anche una racchetta di Fognini, rotta dal ligure in preda al nervosismo dopo un brutto errore di dritto): avanti per 5-4, il francese può chiudere il parziale con il servizio a disposizione… ma invece combina un vero e proprio disastro. Prima un doppio fallo (il nono del match), poi uno sciagurato serve&volley portano Fognini a due palle break: Paire le annulla entrambe, ma ai vantaggi è il giocatore di Arma di Taggia a spuntarla grazie ad un sensazionale passante di dritto. Dopo aver ristabilito la parità, Fognini non ha alcun problema a tenere il turno di battuta successivo e a garantirsi il tiebreak: l’allungo iniziale non dà i suoi frutti, ma un secondo strappo si rivela poi definitivo con Fognini che chiude per sette punti a due.

ITALIA – FRANCIA 1-0

Fabio Fognini (ITA) b. Benoit Paire (FRA) 6-1 7-6(2)