Video del Giorno: il disastroso game al servizio di Benoit Paire

Non accade tutti i giorni, specialmente nel tennis maschile, di assistere ad un game condito da soli doppi falli: eppure, tutto questo è accaduto questa notte nel corso del terzo gioco del primo set della sfida di ATP Cup tra Benoit Paire e Fabio Fognini, con il transalpino che ha commesso quattro doppi errori consecutivi regalando il primo break del match al suo avversario.

Can someone get Benoit a cap? It's a little bit sunny… 😅

Fognini wins a game without hitting a single ball! #ATPCup pic.twitter.com/XlkTuFctqZ

— Tennis TV (@TennisTV) February 2, 2021