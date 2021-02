WTA Melbourne (Gippsland Trophy): I risultati completi degli ottavi di finale. Sconfitta Jasmine Paolini

Jasmine Paolini si ferma agli ottavi di finale nel torneo WTA 500 di Melbourne “Gippsland Trophy”.

L’azzurra, n.97 del ranking, ha ceduto per 62 46 64, in poco più di due ore di partita, alla ceca Karolina Muchova, n.28 del ranking ed ottava favorita del seeding.

Da segnalare che l’azzurra ha subito il break decisivo nel terzo parziale sull’1 pari e poi dopo aver annullato una palla per il doppio break nel sesto gioco ha mancato nell’ultimo game della partita la palla per il controbreak con la ceca che alla prima palla match utile ha chuso la contesa per 6 a 4.

Paolini J. – Muchova K. (Cze)



WTA WTA Melbourne Paolini J. Paolini J. 2 6 4 Muchova K. Muchova K. 6 4 6 Vincitore: Muchova K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Muchova K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Paolini J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Muchova K. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Muchova K. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Muchova K. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Paolini J. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Muchova K. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Muchova K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Muchova K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Muchova K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Paolini J. 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Muchova K. 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Muchova K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Muchova K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Muchova K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Muchova K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Paolini J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Muchova K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1 Ace 123 Doppi falli 278% % primo servizio 58%62% % di punti vinti su primo servizio 80%59% % di punti vinti su secondo servizio 48%2/8 Break point 4/120 Tiebreak vinti 029 Punti vinti in risposta 3783 Punti vinti 9212 Giochi vinti 163 N. max giochi vinti di fila 36 N. max punti vinti di fila 654 Punti vinti al servizio 552 Giochi vinti al servizio 3

WTA 500 – SINGOLARE: Melbourne (Gippsland Trophy) (Australia), cemento – Ottavi di Finale

WTA WTA Melbourne Mertens E. Mertens E. 7 6 Garcia C. Garcia C. 6 3 Vincitore: Mertens E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Garcia C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Mertens E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Garcia C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Mertens E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Garcia C. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Mertens E. 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Garcia C. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Mertens E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 Mertens E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Garcia C. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Garcia C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Mertens E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Garcia C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Mertens E. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Garcia C. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Mertens E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Garcia C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Mertens E. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Garcia C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

00:30 Mertens E. (Bel) – Garcia C. (Fra)

01:00 Boulter K. (Gbr) – Osaka N. (Jpn)



WTA WTA Melbourne Boulter K. Boulter K. 6 3 1 Osaka N. Osaka N. 3 6 6 Vincitore: Osaka N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Osaka N. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Boulter K. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Osaka N. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Boulter K. 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Osaka N. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Boulter K. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Osaka N. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Boulter K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Osaka N. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Boulter K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Osaka N. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Boulter K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Osaka N. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Boulter K. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Osaka N. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Boulter K. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Osaka N. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Boulter K. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Osaka N. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Boulter K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Osaka N. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Boulter K. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Osaka N. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Boulter K. 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Osaka N. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

01:00 Ostapenko J. (Lat) – Svitolina E. (Ukr)



WTA WTA Melbourne Ostapenko J. Ostapenko J. 7 3 2 Svitolina E. Svitolina E. 6 6 6 Vincitore: Svitolina E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Ostapenko J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Svitolina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Ostapenko J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Svitolina E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Ostapenko J. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Ostapenko J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Svitolina E. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Svitolina E. 15-0 15-15 30-15 30-30 2-4 → 2-5 Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Svitolina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Ostapenko J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Svitolina E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ostapenko J. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Svitolina E. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Svitolina E. 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Ostapenko J. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Ostapenko J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Svitolina E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Ostapenko J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Svitolina E. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Ostapenko J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Svitolina E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Ostapenko J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Svitolina E. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ostapenko J. 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

02:00 Konta J. (Gbr) – Begu I. (Rou)



WTA WTA Melbourne Konta J. Konta J. 6 6 6 Begu I. Begu I. 4 7 7 Vincitore: Begu I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Begu I. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Konta J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Begu I. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Konta J. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Begu I. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Konta J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Begu I. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Konta J. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Begu I. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Konta J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Begu I. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Konta J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 9*-9 9-10* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 Konta J. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Begu I. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Konta J. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Begu I. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Konta J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Begu I. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Konta J. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Begu I. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Konta J. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Begu I. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Konta J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Begu I. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Konta J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Begu I. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Konta J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Begu I. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Konta J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Begu I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Konta J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Begu I. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Konta J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Begu I. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

03:00 Alexandrova E. (Rus) – Swiatek I. (Pol)



WTA WTA Melbourne Alexandrova E. Alexandrova E. 6 6 Swiatek I. Swiatek I. 4 2 Vincitore: Alexandrova E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Alexandrova E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Swiatek I. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Alexandrova E. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Swiatek I. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Alexandrova E. 0-15 15-15 30-15 30-30 2-1 → 3-1 Swiatek I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Alexandrova E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Swiatek I. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alexandrova E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Swiatek I. 15-0 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Alexandrova E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Swiatek I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Alexandrova E. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Swiatek I. 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Alexandrova E. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Swiatek I. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alexandrova E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Swiatek I. 15-15 30-15 30-30 40-40 0-0 → 0-1

04:00 Halep S. (Rou) – Siegemund L. (Ger)



WTA WTA Melbourne Halep S. Halep S. 6 6 Siegemund L. Siegemund L. 2 4 Vincitore: Halep S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Halep S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Siegemund L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Halep S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Halep S. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Siegemund L. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Halep S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Siegemund L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Halep S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Siegemund L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Halep S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Siegemund L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Halep S. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Siegemund L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Halep S. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Siegemund L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Halep S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Siegemund L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

05:00 Kanepi K. (Est) – Kasatkina D. (Rus)



WTA WTA Melbourne Kanepi K. Kanepi K. 0 4 Kasatkina D. • Kasatkina D. 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Kasatkina D. 4-1 Kanepi K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Kasatkina D. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Kanepi K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kasatkina D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Kanepi K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA 500 – DOPPIO: Melbourne (Gippsland Trophy) – 2° Turno

WTA WTA Melbourne Dabrowski G. / Mattek-Sands B. Dabrowski G. / Mattek-Sands B. 2* 6 Gavrilova D. / Halep S. Gavrilova D. / Halep S. 2 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 6-6 Gavrilova D. / Halep S. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Dabrowski G. / Mattek-Sands B. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Gavrilova D. / Halep S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Dabrowski G. / Mattek-Sands B. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Gavrilova D. / Halep S. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Dabrowski G. / Mattek-Sands B. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Gavrilova D. / Halep S. 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Dabrowski G. / Mattek-Sands B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Gavrilova D. / Halep S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Dabrowski G. / Mattek-Sands B. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Gavrilova D. / Halep S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Dabrowski G. / Mattek-Sands B. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

05:00 Dabrowski G./Mattek-Sands B. – Gavrilova D./Halep S.

08:00 Blinkova A./Kudermetova V. – Myers A./Popovic I.



Il match deve ancora iniziare

08:00 Rodionova Ar./Sanders S. – Bouzkova M./Sorribes Tormo S.



Il match deve ancora iniziare

08:00 Jurak D./Stojanovic N. – Chan H-C./Chan L.



Il match deve ancora iniziare