ATP Melbourne (Great Ocean Road Open): I risultati del Day 2. Sconfitto all’esordio Gianluca Mager

Semaforo rosso per Gianluca Mager nel primo turno del torneo ATP 500 di Melbourne Great Ocean Road Open.

Il 26enne di Sanremo, n.96 del ranking mondiale, nella notte italiana ha ceduto al primo turno poer 46 64 63, dopo quasi due ore di lotta, all’australiano Jordan Thompson, n.52 ATP e 11esima testa di serie.

Nel terzo e decisivo set l’australiano si è salvato in avvio mentre il ligure lo ha fatto sia nel quarto che nel sesto gioco. Non nell’ottavo, però, dove è stato mollato sul più bello dal servizio subendo il break a zero. E poco dopo Thompson ha archiviato in proprio favore il loro primo confronto.

ATP 250: Melbourne (Great Ocean Road Open) (Australia), cemento – 1° Turno

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Jordan Thompson vs Gianluca Mager



Court 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] John-Patrick Smith vs [9] Tennys Sandgren



2. [10] Sam Querrey vs Henri Laaksonen



3. Thiago Monteiro vs [15] Vasek Pospisil



Court 5 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

4Inc. Roman Safiullin vs Sergiy Stakhovsky



Court 6 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Carlos Alcaraz vs Attila Balazs



Court 12 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Pablo Cuevas vs [14] Pablo Andujar



5inc. Botic Van de Zandschulp vs [WC] Tristan Schoolkate



Court 14 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Feliciano Lopez / Marc Lopez vs Ji Sung Nam / Min-Kyu Song



2. Laslo Djere / Stefano Travaglia vs Pablo Andujar / Pedro Martinez



Court 15 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Miomir Kecmanovic / Karen Khachanov vs Romain Arneodo / Salvatore Caruso



2. Matthew Ebden / John-Patrick Smith vs [WC] Christopher O’Connell / Aleksandar Vukic



3. Max Purcell / Jordan Thompson vs Nikoloz Basilashvili / Andre Begemann



Court 16 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Maxime Cressy vs Pierre-Hugues Herbert



2. Mikael Torpegaard vs Pedro Martinez



3. Yannick Hanfmann vs Mario Vilella Martinez



Court 17 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Ji Sung Nam vs [WC] Dane Sweeny



2. Kimmer Coppejans vs Robin Haase



3. Damir Dzumhur vs Federico Delbonis



4. Hugo Dellien vs Cedrik-Marcel Stebe