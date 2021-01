Challenger Antalya 2: Il Tabellone Principale. Quattro azzurri presenti. Musetti n.7 del seeding

Challenger Antalya 2 – 80 | terra | e44.820

(1) Sousa, Joao vs Taberner, Carlos

Qualifier vs Gomez, Emilio

Qualifier vs Popko, Dmitry

(WC) Ilhan, Marsel vs (6) Bagnis, Facundo

(4) Seyboth Wild, Thiago vs Giustino, Lorenzo

Menezes, Joao vs Petrovic, Danilo

Lorenzi, Paolo vs Qualifier

Mayer, Leonardo vs (7) Musetti, Lorenzo

(8) Altmaier, Daniel vs Giannessi, Alessandro

Domingues, Joao vs Safwat, Mohamed

Tabilo, Alejandro vs (WC) Agabigun, Sarp

(SE) Robredo, Tommy vs (3) Galan, Daniel Elahi

(5) Kovalik, Jozef vs (SE) Ilkel, Cem

Griekspoor, Tallon vs (Alt) Escobedo, Ernesto

Qualifier vs Ramanathan, Ramkumar

(WC) Kirkin, Ergi vs (2) Munar, Jaume