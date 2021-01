Thiem: “Il mio obiettivo nel 2021? Vincere Roland Garros”

Dominic Thiem ha esordito ieri nel 2021 all’esibizione di Adelaide contro Rafa Nadal, perdendo in due set. L’austriaco l’anno scorso ha iniziato bene la sua stagione raggiungendo la finale agli Australian Open, sconfitto da Djokovic dopo una finale molto lottata. Finalmente ha coronato a New York il sogno di vincere un titolo dello Slam dopo aver perso tre finali Major, 2018 e 2019 a Parigi e quella di Melbourne.

Vincere l’Australian Open sarà quindi il suo obiettivo per il 2021? Ecco la risposta di Dominic, rilasciata nel corso di una intervista a Sportschau: “Quali sono le mie aspettative per quest’anno? In primo luogo, sto lavorando duramente ad Adelaide con Novak (Djokovic) e Rafa (Nadal) per mettere a punto il mio tennis. All’ATP Cup voglio spingere al massimo per trovare la maggior fiducia possibile nel mio gioco in vista degli Australian Open. Per l’inizio della stagione voglio essere al 100%. L’anno scorso ho dimostrato che mi piacciono le condizioni di Melbourne. Il mio desiderio per il 2021 è vincere un secondo titolo Major, ovviamente, ma punto soprattutto a Roland Garros, è il mio obiettivo più grande. È sempre stato così negli ultimi anni, è il torneo che amo di più, dove le condizioni sono migliori per me. Ho giocato la finale junior nel 2011 (persa contro Bjorn Fratangelo), da quel momento è il torneo che ho sempre voluto vincere. Spero di farcela quest’anno, farò il possibile per arrivarci nelle migliori condizioni possibili”.