Challenger Quimper 2: Il Main draw. Tre azzurri presenti

Challenger Quimper 2 – 80 | Indoor | e88.520

(1) Davidovich Fokina, Alejandro vs Fabbiano, Thomas

Ofner, Sebastian vs Marterer, Maximilian

Nakashima, Brandon vs (WC) Cornut-Chauvinc, Antoine

Qualifier/Special Exempt vs (6) Hoang, Antoine

(3) Korda, Sebastian vs Qualifier/Special Exempt

Rosol, Lukas vs (WC) Cazaux, Arthur

Marcora, Roberto vs Huesler, Marc-Andrea

Gaston, Hugo vs (8) Gaio, Federico

(7) Rinderknech, Arthur vs Rodionov, Jurij

Gojowczyk, Peter vs Horansky, Filip

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

Qualifier/Special Exempt vs (4) Barrere, Gregoire

(5) Kudla, Denis vs Zapata Miralles, Bernabe

(WC) Guinard, Manuel vs Bonzi, Benjamin

Qualifier/Special Exempt vs Istomin, Denis

Maden, Yannick vs (2) Pouille, Lucas