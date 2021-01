Ancora problemi con la bolla di Melbourne

Secondo quanto viene riportato da Marca durante l’ultima videochiamata di Tiley con i giocatori è stata annunciata un’altra, ennesima, modifica delle regole.

Pare infatti che ci sia stato un nuovo caso di positività al coronavirus fra quanti non erano in quarantena dura. La conseguenza è che per bloccare eventuali nuovi casi, viene abolito il sistema a 4 tennisti durante la seconda settimana di quarantena soft. Ogni atleta a cui è consentito allenarsi sui campi da tennis potrà continuare a farlo solo con il suo compagno di pratica della prima settimana.

Questa decisione enfatizza drammaticamente almeno due novità importanti: la prima è che oltre ai privilegiati che si trovano a Adelaide perché compagni di pratica dei Big, si crea una seconda casta di raccomandati che beneficiano degli accordi presi con tali Big per la seconda settimana, e che invece non giocheranno insieme a loro, ma continueranno ad usufruire delle condizioni speciali della bolla di Adelaide.

La seconda e molto più importante conseguenza è che alcuni tennisti rischiano seriamente non solo di non giocare i tornei in vista dello Slam, ma di non partecipare neppure a quello dovessero risultare positivi fra qualche giorno.

Un Grazie a Mandrake