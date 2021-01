Australian Open: Arriva il terzo forfait per il main draw. Ci saranno almeno tre lucky loser (con la situazione aggiornata)

Era il segreto di Pulcinella e finalmente è diventato ufficiale. Il tennista spagnolo Alejandro Davidovich Fokina non giocherà gli Australian Open 2021. L’uomo di Malaga e il suo allenatore sono risultati positivi al coronavirus due settimane fa e quindi non sono riusciti a prendere il volo per Melbourne.

Dopo diversi giorni a pensare su cosa fare, hanno deciso di non forzare e restare a casa a prepararsi per i prossimi tornei. Davidovich giocherà forse un paio di Challenger per avere un ritmo competitivo.

Al suo posto dovrebbe entrare Damir Dzumhur se si facesse riferimento al sorteggio effettuato a Doha.

Situazione Lucky Loser

Dellien -Entrato

Daniel -Entrato

Barrere -non è partito

Dzumhur -Entrato

1) Stebe

2) Rinderknech (non è partito)

3) Torpegaard

4) Haase

5) Muller

6) Gojo