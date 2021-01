Bernard Tomic: “Non ho la possibilità di vincere un Grand Slam, ma posso andare lontano”

Bernard Tomic, ex top 20, è tornato in campo la scorsa settimana a Doha per superare con successo le qualificazioni degli Australian Open. Dopo essersi infastidito (abbastanza) con i giornalisti australiani che hanno messo in dubbio il suo impegno in questo sport, Tomic ha ammesso di poter fare bene nei Grand Slam in questa stagione.

“Probabilmente non ho la minima possibilità di vincere un Grand Slam a causa del livello di giocatori che esiste oggi. Non posso dire che un giorno avrò la possibilità di vincere Wimbledon, so che vincere un Grand Slam è una cosa molto difficile. Ho qualche possibilità di vincere un Grand Slam nel 2021 o l’anno prossimo? Ma penso di poter andare lontano”, ha sparato il tennista australiano.