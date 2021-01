Otto operazioni dopo, Chrisitian Harrison (789° ATP) batte il n.22 del mondo Cristian Garin a Delray Beach

Christian Harrison, 26 anni, “rischia” di essere una delle grandi storie della stagione ed è ancora la prima settimana! L’americano, che aveva bisogno di una wild card per giocare nelle qualificazioni a Delray Beach e occupa la modestissima posizione di 789° ATP (è stato anche in top 200), ha ottenuto questo sabato la più grande vittoria della sua carriera, ad oggi, qualificandosi ai quarti di finale di un torneo ATP per la prima volta nella sua vita.

Nel secondo turno, Harrison ha sconfitto nientemeno che il cileno Cristian Garin, prima testa di serie e numero 22 del mondo, per 7-6(3) 6-2, in una partita in cui si è presentato a un livello che non ha nulla a che vedere con la sua classifica attuale. Garín, dal canto suo, ha giocato molto al di sotto di quello che sa e può fare, soprattutto nel secondo set.

Ricordiamo che il fratello di Ryan Harrison negli ultimi hanno è stato bersagliato dagli infortuni ed ha subito ben 8 operazioni.

Nei quarti di finale, in programma lunedì, Harrison ha un appuntamento con il nostro Gianluca Mager, che questo sabato ha battuto l’americano Sam Querrey, per 7-6 (8) 6-1.