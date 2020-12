Pubblicato un nuovo calendario ATP. Indian Wells sospeso, confermato Miami

L’ATP ha pubblicato un nuovo calendario fino ai primi di aprile. Le voci di un possibile slittamento del primo Masters 1000 di Indian Wells si sono rivelate corrette: a causa del dilagare del Covid-19 in California, il BNP Paribas Open non si terrà nelle consuete settimane di marzo. E’ in corso una valutazione per svolgerlo in date alternative più avanti nel corso dell’anno (tra l’altro il torneo non ha particolari problemi economici essendo di proprietà del magnate Larry Ellison, uno degli imprenditori più ricchi e solidi al mondo). Confermato invece il 1000 di Miami, e anche il 500 di Acapulco, che visto lo slittamento di Indian Wells era considerato fortemente a rischio.

L’ATP comunica che le sezioni successive del calendario 2021, a partire dalla stagione primaverile sul terra battuta dalla settimana 14, rimangono invariate in questo momento, con tutti i tornei pianificati che si svolgeranno come originariamente programmato (quindi anche gli Internazionali BNL d’Italia nelle consuete date di maggio).

E’ stato inoltre confermato che la situazione resta “fluida”, con possibili spostamenti e slittamenti in caso di situazioni critiche per colpa della pandemia, e che sono in corso altre valutazioni sull’opportunità di rilasciare altre licenze nel corso dell’anno per nuovi eventi.

Ecco il nuovo calendario: