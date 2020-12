Pouille dà forfait agli Australian Open per giocare due Challenger in Francia

Lucas Pouille, che è stato in top 10 e che non gareggia nel circuito ATP dal 2019 – nel 2020 ha giocato una sola partita (in doppio) nel circuito Challenger – ha annunciato lunedì il suo ritiro dagli Australian Open, dove è stato semifinalista nel 2019.

Il 26enne francese, attualmente al 70° posto nella classifica ATP, ha scelto di gareggiare in Europa in questa fase della stagione, dopo aver programmato la sua partecipazione in due tornei Challenger, a Quimper e a Orleans.