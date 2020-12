Calendario Challenger 2021 – le prime 5 settimane: Si parte il prossimo 18 Gennaio. A febbraio due tornei a Biella. Tabelloni a 32 giocatori per il 2021

L’ATP ha comunicato il programma delle prime cinque settimane per il circuito challenger nel 2021. Si partirà lunedì 18 gennaio, saranno un totale di 10 tornei in cinque settimane e in quattro paesi.

A Biella si disputeranno due challenger consecutivi a febbraio.

Nell’ambito di una serie di misure relative al COVID-19, i tornei a livello Challenger si svolgeranno in otto giorni e prevedono tabelloni principali a 32 giocatori e a 16 giocatori nelle qualificazioni.

Questa norma varrà per il 2021.

Un ulteriore aggiornamento sul programma previsto dopo le prime cinque settimane sarà fornito prossimamente.

18 Gennaio

Istanbul 125

25 Gennaio

Antalya

Quimper

01 Febbraio

Antalya 2

Orleans 125

08 Febbraio

Cherbourg

Biella

Potchefstroom

15 Febbraio

Biella 2 125

Potchefstroom