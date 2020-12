Annullato per il 2020 il torneo di Abu Dhabi

Non ci sarà alcun torneo di esibizioni di Abu Dhabi.

L’evento che ormai era diventato un classico di fine anno e che si teneva fino allo scorso anno ad Abu Dhabi non avrà luogo quest’anno, come hanno comunicato gli organizzatori del torneo sui loro social, dopo che i proprietari hanno deciso di annullarlo per il Covid-19.

Un evento regolare, che si disputava dal 2009, in cui si sono sfidate alcune delle migliori racchette del mondo, il 2020 ha mietuto un’altra nuova vittima a causa della pandemia.