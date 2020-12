Jack Sock ha sposato ieri Lauren Little, modella

Jack Sock, 28 anni, americano, che è stato in top ten in singolare, numero uno del mondo in doppio e più volte campione del Grand Slam nel doppio e medaglia d’oro olimpica nel misto, al fianco di Bethanie Mattek Sands, ha vissuto questo sabato uno dei giorni più felici della sua vita sposando la modella Lauren Little.

La cerimonia si è svolta nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti, e ha visto la partecipazione di alcuni tennisti del circuito ATP, come il connazionale John Isner.