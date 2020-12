L’ATP ha già avvertito i tennisti: niente calendario questa settimana. Si aspetta Indian Wells

L’ATP Tour ha informato questo martedì giocatori e allenatori di ciò che già si temeva: il calendario della stagione 2021 non è ancora chiuso, che in condizioni normali sarebbe dovuto iniziare tra tre settimane.

I funzionari del circuito maschile hanno confermato i piani per l’Australian Open, ma la grande domanda ora è se tenere o meno il torneo di Indian Wells a causa delle restrizioni imposte dal governo dello stato della California.

L’evento sta facendo ogni sforzo per essere tenuto o trasferito in un’altra fase della stagione e il circuito mondiale – a causa dell’importanza finanziaria di questo torneo – vuole che il torneo si svolga, quindi stanno posticipando le decisioni sul calendario per i primi tre mesi proprio a causa della situazione di Indian Wells.

La fattibilità dei tornei europei al coperto come Rotterdam, Montpellier o Marsiglia dipende anche dalla possibilità che si svolga o meno Indian Wells, tenendo presente che quest’anno l’Australian Open si svolgerà fino alla terza settimana di febbraio.