Steve Simon (CEO WTA): “Il pubblico ai tornei? Difficile un ritorno alla normalità nel 2021”

In una lunga intervista rilasciata a Tennis Majors, Steve Simon, CEO della WTA, ha parlato delle principali problematiche accusate dagli organizzatori dei (pochi) tornei disputati nel 2020, della situazione attuale delle giocatrici e di quello che ci sarà da aspettarsi nei prossimi mesi: “I prize money degli eventi della WTA non saranno alti come nelle passate stagioni perché c’è bisogno di tempo per tornare alla normalità. Tutte le nostre tenniste, come il mondo intero, hanno passato mesi difficili anche sotto il profilo economico, ma a pagare le conseguenze di questa situazione globale sono stati anche gli organizzatori dei tornei. C’è chi ha resistito ma solo per limitare le perdite, non per trarre dei profitti“.

“Dobbiamo continuare ad organizzare tornei, le giocatrici ci hanno supportato nelle nostre scelte e si sono dimostrate molto comprensive. Continueremo a giocare a porte chiuse o con una piccola percentuale di spettatori sulle tribune: decideremo in base al luogo in cui si disputeranno i tornei. Sarà difficile rivedere le tribune piene di tifosi nel 2021 e forse anche nel 2022 potrebbero esserci dei limiti da questo punto di vista“, ha concluso.