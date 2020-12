Challenger Maia: I risultati completi del Day 2. Andrea Arnaboldi elimina la testa di serie n.1, Pedro Martinez (Video)

R2: Arthur Rinderknech (FRA) vs (Q)Duje Ajdukovic (CRO)

R2: (3)Jozef Kovalik (SVK) vs (Q)Altug Celikbilek (TUR)

R2: Alexey Vatutin (RUS) vs (8)Carlos Taberner (ESP) [1-0]

R2: (6)Paolo Lorenzi (ITA) vs Bernabe Zapata Miralles (ESP)

R2: Quentin Halys (FRA) vs (4)Henri Laaksonen (SUI)

Challenger Maia CH | Indoor | e44.820 – 1° Turno

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Altug Celikbilek vs [WC] Goncalo Oliveira



CH Maia Altug Celikbilek Altug Celikbilek 2 7 7 Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 6 5 6 Vincitore: A. CELIKBILEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* df 6-6 → 7-6 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 G. Oliveira 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Celikbilek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 G. Oliveira 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Celikbilek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 G. Oliveira 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Oliveira 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Oliveira 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Celikbilek 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 A. Celikbilek 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 G. Oliveira 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Celikbilek 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Oliveira 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Celikbilek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 G. Oliveira 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-5 → 1-5 A. Celikbilek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Celikbilek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-2 → 0-3 G. Oliveira 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Celikbilek 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. Joao Domingues vs [8] Carlos Taberner



CH Maia Joao Domingues Joao Domingues 3 2 Carlos Taberner [8] Carlos Taberner [8] 6 6 Vincitore: C. TABERNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 C. Taberner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Domingues 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 2-3 C. Taberner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Domingues 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Domingues 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Taberner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Domingues 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Domingues 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 J. Domingues 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Domingues 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Taberner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [Q] Maxime Hamou vs [2] Pedro Sousa (non prima ore: 15:00)



CH Maia Maxime Hamou Maxime Hamou 2 2 Pedro Sousa [2] Pedro Sousa [2] 6 6 Vincitore: P. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 M. Hamou 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Hamou 15-0 30-0 1-3 → 2-3 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 M. Hamou 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Hamou 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 M. Hamou 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Hamou 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Hamou 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. Hamou 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [WC] Gastao Elias vs Pavel Kotov



CH Maia Gastao Elias Gastao Elias 6 7 Pavel Kotov Pavel Kotov 2 5 Vincitore: G. ELIAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Elias 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 G. Elias 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 G. Elias 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 G. Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 G. Elias 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Elias 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Kotov 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Elias 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 G. Elias 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 G. Elias 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 G. Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Jozef Kovalik vs Julian Lenz



CH Maia Jozef Kovalik [3] Jozef Kovalik [3] 6 4 6 Julian Lenz Julian Lenz 1 6 2 Vincitore: J. KOVALIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Lenz 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 4-2 → 5-2 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Lenz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Lenz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Lenz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Lenz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Lenz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 J. Lenz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Lenz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Lenz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Kovalik 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 J. Lenz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Pedro Martinez vs Andrea Arnaboldi



CH Maia Pedro Martinez [1] Pedro Martinez [1] 1 2 Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 6 6 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 0-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-4 → 0-5 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-2 → 0-3 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [3] Zdenek Kolar / Andrea Vavassori vs [WC] Nuno Borges / Francisco Cabral (non prima ore: 15:30)



CH Maia Zdenek Kolar / Andrea Vavassori [3] Zdenek Kolar / Andrea Vavassori [3] 6 7 Nuno Borges / Francisco Cabral Nuno Borges / Francisco Cabral 4 5 Vincitori: KOLAR / VAVASSORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Z. Kolar / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 N. Borges / Cabral 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Z. Kolar / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Z. Kolar / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Z. Kolar / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 N. Borges / Cabral 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Z. Kolar / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Borges / Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 Z. Kolar / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Kolar / Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 N. Borges / Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Z. Kolar / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Borges / Cabral 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Z. Kolar / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 Z. Kolar / Vavassori 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Borges / Cabral 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Z. Kolar / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Borges / Cabral 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexey Vatutin vs Constant Lestienne



CH Maia Alexey Vatutin Alexey Vatutin 6 6 Constant Lestienne Constant Lestienne 2 0 Vincitore: A. VATUTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 C. Lestienne 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 A. Vatutin 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 C. Lestienne 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 C. Lestienne 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-2 → 5-2 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Vatutin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Lorenzo Giustino / Marco Trungelliti vs Maxime Cressy / Arthur Rinderknech (non prima ore: 14:00)



CH Maia Geoffrey Blancaneaux / Nino Serdarusic Geoffrey Blancaneaux / Nino Serdarusic 7 2 11 Maxime Cressy / Arthur Rinderknech Maxime Cressy / Arthur Rinderknech 6 6 9 Vincitori: BLANCANEAUX / SERDARUSIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 M. Cressy / Rinderknech 1-0 M. Cressy / Rinderknech 4-2 4-3 5-3 6-3 ace 6-4 7-4 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 9-8 ace 9-9 9-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

3. Quentin Halys / Tristan Lamasine vs [2] Andre Begemann / Albano Olivetti