Australian Open 2021 senza qualificazioni? Tennis Australia “studia” anche questa ipotesi

Seguendo quanto già accaduto a Flushing Meadows per l’ultima edizione degli US Open, anche a Melbourne Park, in occasione degli Australian Open 2021, potrebbero non disputarsi le qualificazioni. Tennis Australia, secondo quanto riportato da alcune emittenti locali, starebbe infatti pensando di chiedere ad ATP e WTA una riduzione del numero dei tennisti e dello staff ammessi al torneo al fine di agevolare lo svolgimento del tabellone principale ed evitare ritardi significativi che avrebbero un’influenza notevole anche sul prosieguo della stagione. Considerando che gran parte dei tennisti di “seconda fascia” puntano alle qualificazioni degli Slam per ottenere guadagni significativi e “sopravvivere” alle spese ingenti del tour professionistico, al momento pare complicato che ATP e WTA decidano di assecondare la proposta di Tennis Australia, anche alla luce del fatto che sarebbe la seconda decisione drastica dopo quella attuata proprio pochi mesi fa a Flushing Meadows.

Attualmente previsto a partire dal 18 gennaio, il primo Major del 2021 potrebbe slittare di una settimana e dunque cominciare il 25, in concomitanza con l’avvio delle vacanze scolastiche: sembrerebbe questa la soluzione ideale, quella preferita anche dall’emittente Nine che si occupa della trasmissione del torneo. Il broadcaster principale, infatti, starebbe spingendo per evitare il posticipo dell’evento oltre il mese di gennaio perché, in quel caso, non si rispetterebbe il contratto sottoscritto (dalla durata di cinque anni, a partire dal 2018, per un totale di ben 300 milioni di dollari).