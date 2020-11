Video del Giorno: Andrea Bolla ed Edoardo Lavagno, allenamento improvvisato in aeroporto

Andrea Bolla ed Edoardo Lavagno, rispettivamente n.969 e n.1127 del ranking ATP in singolare, sono usciti di scena prematuramente nelle qualificazioni del torneo Futures M15 di Heraklion (Grecia) e sono dunque ripartiti rapidamente alla volta dell’Italia non avendo alcuna chance di accedere al tabellone principale come lucky losers. All’aeroporto di Atene, viste le otto ore di attesa prima di salire sul volo successivo, i due tennisti italiani hanno dato vita ad un improvvisato allenamento sulle volée: di seguito il video completo, pubblicato da Lavagno sul proprio account Instagram.