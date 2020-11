Challenger Ortisei: I risultati completi del Secondo Turno. Out Roberto Marcora (Video)

QF: Alexandre Muller (FRA) vs Illya Marchenko (UKR)

QF: Julian Lenz (GER) vs (5)Antonie Hoang (FRA) [1-0]

QF: Tomas Machac (CZE) vs (2)Ilya Ivashka (BLR) [1-1]

Challenger Ortisei CH | Indoor | e44.820 – 2° Turno

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Johannes Haerteis vs [2] Ilya Ivashka



CH Ortisei Johannes Haerteis Johannes Haerteis 6 3 Ilya Ivashka [2] Ilya Ivashka [2] 7 6 Vincitore: I. IVASHKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Haerteis 0-15 df 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 I. Ivashka 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Haerteis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 I. Ivashka 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 J. Haerteis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 I. Ivashka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Haerteis 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* ace 6*-5 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 I. Ivashka 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Haerteis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Haerteis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Haerteis 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 I. Ivashka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Haerteis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Ivashka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df ace 2-1 → 2-2 J. Haerteis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 I. Ivashka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 1-1 J. Haerteis 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

2. Roberto Marcora vs Julian Lenz (non prima ore: 12:30)



CH Ortisei Roberto Marcora Roberto Marcora 3 6 Julian Lenz Julian Lenz 6 7 Vincitore: J. LENZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2-3* 3-3* df 3*-4 3*-5 4-5* ace 4-6* 6-6 → 6-7 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 J. Lenz 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Lenz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 J. Lenz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 J. Lenz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 J. Lenz 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Marcora 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Lenz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 J. Lenz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Marcora 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 2-3 → 2-4 J. Lenz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Marcora 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Lenz 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df df 0-2 → 1-2 R. Marcora 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Lenz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [8] Martin Klizan vs Tomas Machac



CH Ortisei Martin Klizan [8] Martin Klizan [8] 4 2 Tomas Machac Tomas Machac 6 6 Vincitore: T. MACHAC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 M. Klizan 0-15 df 0-30 0-40 1-3 → 1-4 T. Machac 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 M. Klizan 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Klizan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Machac 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 4-6 M. Klizan 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-4 → 4-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

4. [LL] Evgeny Karlovskiy vs [3] Aslan Karatsev



CH Ortisei Evgeny Karlovskiy Evgeny Karlovskiy 5 4 Aslan Karatsev [3] Aslan Karatsev [3] 7 6 Vincitore: A. KARATSEV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 E. Karlovskiy 15-0 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 5-5 → 5-6 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-5 → 5-5 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 3-4 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df df 2-2 → 2-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 2-2 E. Karlovskiy 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Karatsev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Maxime Cressy / Arthur Rinderknech vs [2] Lloyd Glasspool / Alex Lawson



CH Ortisei Maxime Cressy / Arthur Rinderknech Maxime Cressy / Arthur Rinderknech 6 7 Lloyd Glasspool / Alex Lawson [2] Lloyd Glasspool / Alex Lawson [2] 4 6 Vincitori: CRESSY / RINDERKNECH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 6-1* 6-6 → 7-6 M. Cressy / Rinderknech 15-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 L. Glasspool / Lawson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 M. Cressy / Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-5 → 5-5 L. Glasspool / Lawson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 M. Cressy / Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Glasspool / Lawson 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 M. Cressy / Rinderknech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 L. Glasspool / Lawson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 ace 2-2 → 2-3 M. Cressy / Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Glasspool / Lawson 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Cressy / Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Lawson 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Cressy / Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Glasspool / Lawson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 M. Cressy / Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 4-3 → 5-3 L. Glasspool / Lawson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Cressy / Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Glasspool / Lawson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 M. Cressy / Rinderknech 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Glasspool / Lawson 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 M. Cressy / Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Glasspool / Lawson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [4] Jamie Cerretani / Luca Margaroli



CH Ortisei Ivan Sabanov / Matej Sabanov Ivan Sabanov / Matej Sabanov 4 6 10 Jamie Cerretani / Luca Margaroli [4] Jamie Cerretani / Luca Margaroli [4] 6 3 6 Vincitori: SABANOV / SABANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 J. Cerretani / Margaroli 1-0 J. Cerretani / Margaroli 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 ace 2-5 3-5 4-5 4-6 4-7 5-7 5-8 5-9 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 J. Cerretani / Margaroli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 5-2 → 5-3 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 J. Cerretani / Margaroli 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Cerretani / Margaroli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Cerretani / Margaroli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Cerretani / Margaroli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-5 → 4-6 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Cerretani / Margaroli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Cerretani / Margaroli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 I. Sabanov / Sabanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Cerretani / Margaroli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 I. Sabanov / Sabanov 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Cerretani / Margaroli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 I. Sabanov / Sabanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Karol Drzewiecki / Szymon Walkow vs Francesco Forti / Federico Gaio



CH Ortisei Karol Drzewiecki / Szymon Walkow [3] Karol Drzewiecki / Szymon Walkow [3] 7 4 6 Francesco Forti / Federico Gaio Francesco Forti / Federico Gaio 6 6 10 Vincitori: FORTI / GAIO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 K. Drzewiecki / Walkow 0-1 K. Drzewiecki / Walkow 1-0 ace 1-1 1-2 2-2 2-3 df 2-4 2-5 3-5 ace 4-5 4-6 5-7 6-7 ace 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Forti / Gaio 15-0 30-0 30-15 ace 4-5 → 4-6 K. Drzewiecki / Walkow 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 F. Forti / Gaio 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 K. Drzewiecki / Walkow 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Forti / Gaio 15-0 30-0 30-15 3-2 → 3-3 K. Drzewiecki / Walkow 15-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 F. Forti / Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Drzewiecki / Walkow 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 F. Forti / Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Drzewiecki / Walkow 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 6-5* 6-6 → 7-6 K. Drzewiecki / Walkow 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Forti / Gaio 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Drzewiecki / Walkow 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Forti / Gaio 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 K. Drzewiecki / Walkow 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 F. Forti / Gaio 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Drzewiecki / Walkow 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Forti / Gaio 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Drzewiecki / Walkow 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 F. Forti / Gaio 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Drzewiecki / Walkow 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Forti / Gaio 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [1] Andre Begemann / Albano Olivetti vs [Alt] Michael Geerts / Julian Lenz