Video del Giorno: Jannik Sinner e la prima vittoria in carriera nel circuito maggiore. Primo tennista del 21° secolo ad aver vinto un titolo ATP

Jannik Sinner, 19 anni, è diventato questo sabato il primo tennista nato nel 21° secolo (nato nel 2001) a vincere un torneo ATP conquistando l’ATP 250 di Sofia, Bulgaria, l’ultimo torneo della stagione regolare prima delle Finals ATP.

L’italiano, numero 44 del mondo, ha battuto in finale Vasek Pospisil, 74°, per 6-4, 3-6 7-6(3), negando al trentenne il suo primo titolo ATP in carriera.

Sinner è il più giovane tennista italiano ad aver vinto un torneo ATP ed è il più giovane tennista dai tempi di Kei Nishikori nel 2008 a vincere una gara del circuito maggiore.