ATP Sofia: Salvatore Caruso firma l’impresa. Battuto in due set Felix Auger Aliassime n.21 del mondo

Importante vittoria di Salvatore Caruso che approda ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Sofia.

L’azzurro ha sconfitto questa sera al secondo turno la testa di serie n.2 il canadese Felix Auger-Aliassime classe 2000 e n.21 ATP con un doppio 64 in 1 ora e 40 minuti di partita.

Domani nei quarti di finale sfiderà Richard Gasquet.

Per Salvatore si tratta della terza vittoria in carriera contro un top 30.

Primo set: Caruso nel sesto gioco annullava una pericolosa palla break e poi nel gioco successivo piazzava il break a 30 con la complicità del canadese che sul 30 pari commetteva un doppio fallo e poi un gratuito.

Caruso teneva poi i restanti due turni di battuta, con il suo avversario che non arrivava oltre il 30 in risposta, e conquistava la frazione per 6 a 4.

Secondo set: Salvatore nel quarto game, dal 30-40, annullava ben cinque palle break e nel gioco successivo sul 2 pari piazzava il break a 15 complici di due doppi falli di Felix.

Sul 2 a 4 il canadese annullava una palla per il doppio break, ma la sconfitta era solo rimandata perchè Caruso sul 5 a 4 teneva a 0 il turno di battuta, piazzando anche una bellissima volèe vincente di diritto nel primo punto ed un ace sul 30 a 0, chiudendo poi la partita per 6 a 4 con un errore di rovescio dell’avversario sul match point.

Il Match Point

Welcome to the Caru-Show 🎩

World No.82 Salvatore Caruso earns the best win of his career as he dispatches Auger-Aliassime 6-4 6-4 👏#SofiaOpen pic.twitter.com/VpTTv05ORN

— Tennis TV (@TennisTV) November 11, 2020