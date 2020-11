Felix Auger Aliassime e David Goffin si separano dai propri coach

Felix Auger Aliassime, 20 anni, ha annunciato questo giovedì la fine del suo rapporto professionale con l’allenatore Guillaume Marx, con il quale ha lavorato negli ultimi anni. Il giovane canadese ha ora un solo coach, Frederic Fontang, ma non ha ancora chiarito se avrà un nuovo coach o rimarrà solo con Fontang.

“Ho deciso di chiudere il rapporto professionale con il mio allenatore a tempo pieno, Guillaume Marx. La nostra collaborazione si conclude in modo amichevole e con il massimo rispetto (…). Mi ha aiutato ad allenarmi e a svilupparmi come giocatore e come persona in tutte le sfide che abbiamo affrontato in questo periodo. Ricorderò sempre tutti i momenti positivi che abbiamo passato insieme (…) “, si legge nel messaggio pubblicato dal giovane del Québec sui social network.

Anche il tennista belga David Goffin ha chiuso il suo legame professionale con l’ex top ten Thomas Johansson, l’allenatore che lo ha accompagnato negli ultimi due anni.

La decisione può essere legata ai risultati poco positivi del belga che, da quando il tennis è tornato nel ‘post-pandemico’, ha avuto risultati molto deludenti.

Thomas Johansson, ex numero sette del mondo, ha lasciato un messaggio al tennista belga:

“Dopo quasi due anni insieme, la nostra collaborazione è giunta al termine. Voglio ringraziare David e tutta la sua squadra per il tempo passato insieme e gli auguro tutto il meglio per il futuro”.