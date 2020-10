Challenger Amburgo: Van de Zandschulp è falso positivo ma viene escluso dal torneo

Botic Van de Zandschulp non è potuto scendere in campo nella giornata odierna nella semifinale del Challenger di Amburgo contro il giapponese Taro Daniel perché nella giornata di ieri è risultato positivo al Covid-19. Messo subito in isolamento, il tennista olandese ha ripetuto il test questa mattina con esito negativo risultando, di conseguenza, un “falso positivo”: l’attuale numero 157 ATP, che sarebbe diventato il numero uno d’Olanda in caso di conquista della finale (avrebbe superato Tallon Griekspoor), era però già stato escluso dalla manifestazione dopo la positività di venerdì e dunque non è stato riammesso al torneo.