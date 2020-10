ATP Vienna e Nur-Sultan: Il programma completo di Sabato 31 Ottobre

ATP 500 Vienna

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [PR] Kevin Anderson vs [5] Andrey Rublev

2. [LL] Lorenzo Sonego vs [SE] Daniel Evans (non prima ore: 15:00)

3. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

ATP 250 Nur-Sultan

Center Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs Marcelo Arevalo / Tomislav Brkic

2. [4] John Millman vs Frances Tiafoe (non prima ore: 11:00)

3. [Q] Emil Ruusuvuori vs [3] Adrian Mannarino

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Ben McLachlan / Franko Skugor vs [2] Max Purcell / Luke Saville