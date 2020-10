ATP Vienna: Lorenzo Sonego elimina Hubert Hurkacz e si regala ai quarti di finale Novak Djokovic

Bellissima vittoria di Lorenzo Sonego che approda ai quarti di finale nel torneo ATP 500 di Vienna.

L’azzurro ha sconfitto al secondo turno il polacco Hubert Hurkacz classe 1997 e n.31 ATP con il risultato di 76 (6) 76 (2) dopo 1 ora e 48 minuti di partita.

Ai quarti di finale Lorenzo Sonego sfiderà Novak Djokovic, n.1 del mondo.

Primo set: Sonego avanti per 5 a 3 subiva il controbreak nel decimo gioco a 30 e dopo aver commesso un doppio fallo sulla palla break.

Sul 5 a 6 l’azzurro, dopo aver commesso anche due doppi falli, salvava una palla set e teneva il servizio.

Nel tiebreak Lorenzo sotto per 0 a 4 e poi per 3 a 5, annullava un’altra palla set, questa volta sul servizio del polacco (sul 5 a 6) e poi alla prima palla set utile chiudeva la frazione per 8 punti a 6.

Secondo set: Sul 5 a 4 Sonego mancava un match point ma Hurkacz era bravo ad annullarlo con un ace.

Si andava al tiebreak e qui l’andamento era subivo in favore del tennnista italiano che dall’1 a 2, conquistava sei punti consecutivi e anche la partita per 7 punti a 2.